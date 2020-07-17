Markette indirim oyununa son: 5 yılda 240 firma cezalandırıldı





İNDİRİM KARTLAR İNCELENİYOR

Kampanyalara ilişkin tüketici şikâyetlerinin arttığı dönemlerde Ticaret Bakanlığı il müdürlükleri fiyat etiketi denetimlerini yürütüyor. Ürün ambalajları üzerinde yer alan bilgilerin doğruluğu, mağaza için reklam görseli, indirim kartlarındaki bilgilerin doğruluğunu da Reklam Kurulu denetliyor. İndirimli satış başlangıç ve bitiş tarihleri ile satışa sunulan mal ve hizmetin miktarının açık ve anlaşılır şekilde belirtilmesi zorunluluğu bulunuyor.

İSPATI REKLAM VEREN ŞİRKETE AİT

Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması gerekmekte olup, indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı da reklam veren kuruluşa ait bulunuyor. Yapılan incelemelerde genellikle firmaların bu hükme aykırı davrandığı indirimin miktarını hesaplarken gerçekte hiç olmayan fiyatları veya ürünün piyasaya ilk satışa sunulduğu fiyatı baz aldıkları görülüyor. Reklam Kurulu aykırı davranan firmalara reklamın yayınlandığı mecraya göre 8 bin 546 lira ile 341 bin 921 lira arasında değişen miktarlarda para cezası uyguluyor.



