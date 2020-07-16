Dünyada on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs tedbirleri kapsamında ekonomik anlamda pek çok tedbir devreye alınmıştı. Bunlardan birisi de işten çıkarma yasağıydı. İşten çıkarma yasağı süresi ve nakdi ücret desteği ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. AK Parti milletvekilleri tarafından 10 maddelik bir teklif TBMM'ye sunuldu. Bu kapsamda "İşten çıkarma yasağı ne kadar uzatılacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 2021 YILINA KADAR UZAYACAK MI?

AK Parti milletvekillerince işten çıkarma yasağı ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklifin kabul görmesi halinde, işten çıkarma yasağı ve nakdi ücret desteği her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek.