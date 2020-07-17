Markette indirim oyununa son! 240 firmaya idari para cezası kesildi

Marketlerin "cazip indirim, efsane fırsat, alışveriş çılgınlığı" gibi sloganlarla tüketici yanıltan kampanyalarına göz açtırılmıyor. Marketlerden alınan süper indirimli ve kampanyalı ürünler için vatandaşlar şikayet yağdırdı.
Reklam Kurulu son beş yılda yaklaşık 240 firmaya indirimli satışlara ilişkin reklam mevzuatını ihlal ettiği gerekçesiyle tüketiciyi yanıltıcı reklamı durdurma ve idari para cezası kesti.
İnternet sitelerinde tanıtımı yapılan ürünlerin "stokta bitti" gerekçesiyle indirim yapılmaması da incelendi. 160'ın üzerinde indirim kampanyası, mevzuata aykırı bulunarak 3 milyon lira ceza kesildi.
HAZAL ATEŞ