Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında devreye alınan kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olmuştu. İstihdama yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre, kısa çalışma ödeneğinde süre yıl sonuna kadar uzatılabilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi genişletiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek.