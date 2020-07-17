Halkbank 6 ay ödemesiz 30 bin TL’ye kadar kredi! Halkbank kredi başvuru şartları nelerdir?

Halkbank kredi başvuru şartları nelerdir? Halkbank 6 ay ödemesiz 30 bin TL kredi başvuru nasıl yapılır? Kovid-19 salgını sonrası kamu bankaları tarafından başlatılan ekonomiye destek paketlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi kapsamında vatandaşlar mobilya, beyaz eşya ve ev eşyaları alabiliyor. 6 ay geri ödemesiz 30 bin TL kredi almak isteyenler Halkbank kredi başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor.

SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ NEDİR?

Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık yüzde 0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunuldu.