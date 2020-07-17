Halkbank 6 ay ödemesiz 30 bin TL’ye kadar kredi! Halkbank kredi başvuru şartları nelerdir?

Halkbank kredi başvuru şartları nelerdir? Halkbank 6 ay ödemesiz 30 bin TL kredi başvuru nasıl yapılır? Kovid-19 salgını sonrası kamu bankaları tarafından başlatılan ekonomiye destek paketlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi kapsamında vatandaşlar mobilya, beyaz eşya ve ev eşyaları alabiliyor. 6 ay geri ödemesiz 30 bin TL kredi almak isteyenler Halkbank kredi başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor.
SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ NEDİR?
Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık yüzde 0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunuldu.
Sosyal hayatı destek kredi paketi kapsamında kullandırılan tüm krediler, satıcı adına bankalarda açılacak hesaba ödenecek. Sosyal hayatı destek kredisi paketi başvuruları, 5 Haziran'dan itibaren şubelere yapılabiliyor.
Küresel pandemiden normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması ile birlikte; müşterilerimizin mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz, küçük ev aletleri vb. ihtiyaçlarınızın karşılanmasının amacıyla aylık %0,55'ten başlayan faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 30.000 TL'ye kadar Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi hizmete sunulmuştur.
Anlaşmalı firma ve/veya bayilerinden alınan proforma fatura/kesin fatura ile 30.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %0,55 faiz oranıyla ya da anlaşmalı olmayan firma/bayi/mağazadan alınan proforma fatura/kesin fatura ile kredinizi aylık %0,82 faiz oranıyla kullanabilirsiniz.
Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz.
KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurularınızı buraya tıklayarak ya da en yakın Halkbank şubesini ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz.
Başvurunuzun olumlu sonuçlanması durumunda, proforma fatura veya kesin fatura ile en yakın Halkbank Şubesi'ni ziyaret ederek kredinizi kullanabilirsiniz.
Kredi başvuru tutarınızın en fazla proforma / kesin fatura değeri kadar olması gerekmektedir.