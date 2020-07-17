Dünyadan Türkiye'ye sipariş yağıyor!

Peru'yu, 4 bin 569 tonluk balık yağı ihracatı ile Fransa takip etti. Fransa'ya yapılan balık yağı ihracatından 8 milyon 39 bin 154 dolarlık gelir sağlandı. Türkiye'den Fransa'ya geçen yılın aynı döneminde 2 bin 800 tonluk balık yağı satışından 4 milyon 480 bin 160 dolar kazanç elde edilmişti. Fransa'ya yapılan balık yağı ihracatı da geçen yılın ilk 6 ayına oranla miktarda yüzde 63, değerde yüzde 79 arttı.