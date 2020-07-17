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    • Ekonomi
    • 17.07.2020 15:56
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    • 17.07.2020 15:56
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    Dünyadan 'ye sipariş yağıyor! ı yılın ilk yarısında yüzde 131 arttı

    'den yılın ilk yarısında yapılan ı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 131 artarak 22 milyon 592 bin 842 dolara ulaştı.

    Dünyadan Türkiye'ye sipariş yağıyor!

    AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Ocak-Haziran 2020'de, 20 ülkeye 12 bin 126 tonluk balık yağı ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 22 milyon 592 bin 842 dolar gelir sağlandı.

    Geçen yılın aynı döneminde, 5 bin 631 tonluk balık yağı ihracatından 9 milyon 797 bin 858 dolar kazanç elde edilmişti. Balık yağı dış satımı, geçen yılın ilk 6 ayına oranla miktarda yüzde 115, değerde yüzde 131 arttı.

    PERU İLK SIRADA YER ALDI

    Peru, Fransa ve Şili en fazla balık yağı ihraç edilen ilk 3 ülke oldu. Türkiye'den yılın ilk yarısında Peru'ya 4 bin 700 tonluk balık yağı ihraç edilerek 9 milyon 25 bin 930 dolar gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde ise Peru'ya ihracat gerçekleştirilmemişti. Bu dönemde Peru, en fazla ihracat payı ile ilk sırada yer aldı.

    Peru'yu, 4 bin 569 tonluk balık yağı ihracatı ile Fransa takip etti. Fransa'ya yapılan balık yağı ihracatından 8 milyon 39 bin 154 dolarlık gelir sağlandı. Türkiye'den Fransa'ya geçen yılın aynı döneminde 2 bin 800 tonluk balık yağı satışından 4 milyon 480 bin 160 dolar kazanç elde edilmişti. Fransa'ya yapılan balık yağı ihracatı da geçen yılın ilk 6 ayına oranla miktarda yüzde 63, değerde yüzde 79 arttı.
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