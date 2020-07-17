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    • Ekonomi
    • 17.07.2020 15:28
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    • 17.07.2020 15:28
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    Son dakika: rezervleri azaldı

    'nin ve Banka İstatistikleri'ne göre 10 'da Merkez Bankası brüt  rezervleri, 1 milyar 733 milyon dolar azalışla 49 milyar 611 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 Temmuz'da 51 milyar 344 milyon dolar seviyesindeydi.

    Merkez Bankası rezervleri azaldı

    tarafından ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

    Buna göre,10 'da brüt rezervleri, 1 milyar 733 milyon dolar azalışla 49 milyar 611 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 Temmuz'da 51 milyar 344 milyon dolar seviyesindeydi.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 265 milyon dolar artışla 39 milyar 160 milyon dolardan 40 milyar 425 milyon dolara çıktı.

    Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 468 milyon dolar azalışla 90 milyar 504 milyon dolardan 90 milyar 36 milyon dolara düştü.

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