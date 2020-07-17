Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de son 18 yılda tarihi adımlar atıldığını aktaran Kurum, "Birçok projeyi başlattık. Sadece bir örnek vereyim size, 50 bin sosyal konut, 100 bin sosyal konut projelerimiz çerçevesinde 50 bin konutumuza 650 bin, yine 100 bin konutumuza da 1 milyon 200 bin vatandaşımız başvuru yaptı. Kuralarımızı çektik ve hızlı bir şekilde inşalarını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Kurum, Osmaniye'de inşa edecekleri 735 konutun temellerinin atıldığını, 6 ay gibi kısa bir sürede yüzde 50'sinin tamamlandığını, 2021'in başında da vatandaşa teslim etmeyi planladıklarını belirtti.