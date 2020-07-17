Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman yatacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bilindiği üzere kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye ödemeleri dört taksitle yapılıyor. Bu kapsamda ilk iki ödemeleri alan işçiler, üçüncü taksit ödemelerin yapılacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, ilave tediyeler ne zaman ödenecek? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Tediye ödemeleri her yıl dört taksitle ödeniyor. 2020 yılına ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs'ta ödendi.

Resmi Gazetete'nin 11 Temmuz 2020 tarihli kararına göre kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu.

Yüz binlerce çalışana ikramiye! İlave tediye ne zaman yatacak? 2020 3. ve 4. tediye ödeme tarihleri

Buna göre; 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 27 Temmuz'da, diğer yarısı ise 14 Aralık 2020 tarihinde ödenecek. Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor.