Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yatay seyirle 399,40 liradan tamamladı. İç piyasada ise, gram altın 399 liraya, çeyrek altın 657 liraya, Cumhuriyet altını da 2,614 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 396 bin 812 lira, en yüksek 398 bin 870 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 398 bin 800 liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?