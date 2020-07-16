Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.07.2020 00:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.07.2020 00:20
    ABONE OL

    18 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK'ta hafta sonu mutfak ürünleri ön plana çıkıyor

    18 Temmuz aktüel kataloğuyla hafta sonu indirimli olarak satışa sunulacak ürünler belli oldu. ŞOK'ta hafta sonu 180 Lt Çift Modlu Derin Dondurucu, Jetmix El Mikseri, Bez Maske 3’lü, Buzdolabı Düzenleyici, Ahşap Kapaklı Saklama Kabı ve Colgate Micro İnce Siyah Yumuşak Diş Fırçası dikkat çeken indirimler arasında yer aldı. Peki, ŞOK 18 Temmuz aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler nelerdir? İşte o ürünlerin fiyat bilgisi...

    ŞOK 18 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı!

    ŞOK 18 Temmuz aktüel kataloğu fiyat listesi ve hafta sonu raflarda yer alacak ürünler firma tarafından duyuruldu. ŞOK'ta bu hafta Colgate Micro İnce Siyah Yumuşak Diş Fırçası, Buzdolabı Düzenleyici, 180 Lt Çift Modlu Derin Dondurucu, Jetmix El Mikseri ve Ne Alırsan 3 TL kampanyası dikkat çeken fırsatlar arasında bulunuyor. İşte ŞOK 18 Temmuz aktüel kataloğu

    ŞOK 18 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    180 Lt Çift Modlu Derin Dondurucu

    • Blok Kapak
    • Hızlı dondurma tuşu
    • Kapak iç aydınlatma
    • Gofrajlı alüminyum iç gövde
    • Dolap içi yerleşim ve kullanım kolaylığı sağlayan separatör
    • 177 LT Net Hacim
    • Kapak Kilidi
    • Tel Sepet

    Jetmix El Mikseri

    • 400W Güç
    • 5 hız kademeli
    • 4 Renk seçeneği
    • 1.1 mt. elektrik kablosu
    • Paslanmaz krom kaplama metal yoğurma, çırpma ucu
    • Kullanımı kolay, hafif ve pratik tasarım

    Haberler Ekonomi ŞOK 18 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK'ta hafta sonu mutfak ürünleri ön plana çıkıyor
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri