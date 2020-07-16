ŞOK 18 Temmuz aktüel kataloğu fiyat listesi ve hafta sonu raflarda yer alacak ürünler firma tarafından duyuruldu. ŞOK'ta bu hafta Colgate Micro İnce Siyah Yumuşak Diş Fırçası, Buzdolabı Düzenleyici, 180 Lt Çift Modlu Derin Dondurucu, Jetmix El Mikseri ve Ne Alırsan 3 TL kampanyası dikkat çeken fırsatlar arasında bulunuyor. İşte ŞOK 18 Temmuz aktüel kataloğu

ŞOK 18 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

180 Lt Çift Modlu Derin Dondurucu

• Blok Kapak

• Hızlı dondurma tuşu

• Kapak iç aydınlatma

• Gofrajlı alüminyum iç gövde

• Dolap içi yerleşim ve kullanım kolaylığı sağlayan separatör

• 177 LT Net Hacim

• Kapak Kilidi

• Tel Sepet

Jetmix El Mikseri

• 400W Güç

• 5 hız kademeli

• 4 Renk seçeneği

• 1.1 mt. elektrik kablosu

• Paslanmaz krom kaplama metal yoğurma, çırpma ucu

• Kullanımı kolay, hafif ve pratik tasarım