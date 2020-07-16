



● Ani yükselişlerin peşine takılmayın. Mutlaka sebebini araştırın. Sebepsiz yere yükseliş varsa şüpheyle yaklaşın.



● Bir ürünü satarken değil, alırken kazanacağınızı unutmayın.



● Al-sat ile günlük kazanç yerine, minimum 6 ay bekleyerek orta-uzun vadeli düşünüp doğru yatırım yapmayı deneyin. Araştırmalar, al-sat işlemlerinde kaybın daha çok olduğunu ortaya koyuyor







● Borsadaki paranızın en az yüzde 20 kayba dayanıklı olması gerekir. O yüzden düşüşlerde panik olup elinizdeki varlıklardan olmayın. Sabırlı ve sakin davranın.



● Yatırımlarınızı çeşitlendirerek riski azaltın. Yatırımlarınız için değişik ürünlerle sepet yaptığınız gibi, farklı sektörlerden hisse alarak da riski azaltabilirsiniz.