Pandemi döneminde evde kalan yatırımcılar borsaya ilgi duydu. Yılbaşından bu yana borsaya 350 binden fazla yerli yatırımcı dahil olmuş durumda. Bu ilgi borsayı da yükseltti. Ancak bazı tehlikeler de var.
Uzmanlar yatırım yapanlara uyarılarda bulundu: Aman dikkat, paranızdan olmayın...
● Sosyal medyada sizi bazı şirket hisselerine yönelten hesaplara şüpheyle yaklaşın. Sosyal medya yatırım tavsiyesi alınacak yer değildir. Burada tavsiye verenlerin çoğu sizin paranıza göz dikmiş olabilir.
● Yatırım yapacağınız şirketlerin faaliyetlerini, bilançolarını, bundan önceki hisse performanslarını ve haber akışını inceleyerek karar verin. Tanımadığınız şirketlere yatırım yaparken iki kere düşünün.
● Ani yükselişlerin peşine takılmayın. Mutlaka sebebini araştırın. Sebepsiz yere yükseliş varsa şüpheyle yaklaşın.
● Bir ürünü satarken değil, alırken kazanacağınızı unutmayın.
● Al-sat ile günlük kazanç yerine, minimum 6 ay bekleyerek orta-uzun vadeli düşünüp doğru yatırım yapmayı deneyin. Araştırmalar, al-sat işlemlerinde kaybın daha çok olduğunu ortaya koyuyor
● Borsadaki paranızın en az yüzde 20 kayba dayanıklı olması gerekir. O yüzden düşüşlerde panik olup elinizdeki varlıklardan olmayın. Sabırlı ve sakin davranın.
● Yatırımlarınızı çeşitlendirerek riski azaltın. Yatırımlarınız için değişik ürünlerle sepet yaptığınız gibi, farklı sektörlerden hisse alarak da riski azaltabilirsiniz.