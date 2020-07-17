Kampanyanın geçerli olduğu süre içerisinde hat iptali yapan, hattın iptal edilmesine sebebiyet veren, numarasını diğer operatörlere taşıyan ya da kampanya kapsamı dışındaki bir tarifeye geçiş yapan müşterilerimiz kampanyadan yararlanmaya devam edemeyecektir.

BİMcell, POCELL,Kontrolü SEÇ Tarifeleri, Kontrollü Esnaf ve Esnaf Dostu Tarifeleri, data tarifelerinde olan faturalı müşterilerimiz ilgili kampanyaya kayıt olamaz.

Kampanya kapsamında sunulan faydaların sona ermesinin ardından, ilgili hatta tanımlı başka paket ya da fayda yoksa mevcut tarifelerinin internet aşım kuralları geçerli olacaktır.