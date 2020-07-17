Bedava internet nasıl alınır? Türk Telekom'un aboneleri için Kurban Bayramı öncesinde bedava internet kampanyası oldukça talep görüyor. Bu anlamda kampanya kapsamında bireysel faturalı müşterilerimize özel 30 gün geçerli 30GB hediye cepten internet sunulmaktadır. Kampanyadan 16.07.2019 öncesinde Türk Telekom Mobil müşterisi olan ve kampanya kriterlerini sağlayan bireysel faturalı müşteriler yararlanıyor. Kampanyaya sadece 1 kez katılabilirsiniz. 4.5G 2 kat hediye internet kampanyasından yararlanan müşterilerimiz katılamaz.
Türk Telekom Kurban Bayramı Bedava İnternet Kampanyası Nedir?
Türk Telekom'un aboneleri için Kurban Bayramı öncesi kullanabilmeleri için hediye edilen Türk Telekom bedava internet kampanyasıdır.
Kampanya Kapsamı ve Geçerlilik Detayları
Kampanya kapsamında bireysel faturalı müşterilerimize özel 30 gün geçerli 30GB hediye cepten internet sunulmaktatır.
Kampanyadan 16.07.2019 öncesinde Türk Telekom Mobil müşterisi olan ve kampanya kriterlerini sağlayan bireysel faturalı müşterilerimiz yararlanabilir.
Kampanyaya 3G uyumlu sim kartını 4.5G uyumlu sim kart ile 16.07.2019 tarihinden sonra değiştiren müşterilerimiz kaydolabilir.
Kampanya kapsamında sunulan internet kullanım hakkı geçerlilik süresi içerisinde tüketilmediği takdirde bir sonraki döneme devir etmez, silinir.
Kampanyaya sadece 1 kez katılabilirsiniz. 4.5G 2 kat hediye internet kampanyasından yararlanan müşterilerimiz katılamaz.
Kampanya kapsamında sunulan yurt içi kullanım hakkı başka bir hatta transfer edilemez.
Müşterilerimiz kampanyaya kaydolarak yurtiçi 4.5G hizmetinden faydalanmak için onay vermiş sayılırlar. Müşterilerimiz; BTK yetkilendirmesi sonucunda herhangi bir ek işlem yapmadan uygun SIM kart ve cihaz kullandıkları sürece herhangi ek bir işlem yapmadan; telefonda ilgili şebeke tipi seçilerek, kapsama alanlarında 4.5G hizmetinden faydalanmaya başlayacaklardır. Müşterilerimiz isterlerse servisi iptal edebilecektir.
Paket kapsamında sunulan yurt içi veri kullanım hizmeti sadece internet apn üzerinden yapılacak kullanımları kapsamaktadır. Türk Telekom, internet üzerinden mesajlaşma ve ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin tarife kapsamında sunulan internet faydası ile kullanımlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Tarifeniz ve paketiniz kapsamındaki toplam kalan kullanım haklarınızı INTERNET yazıp 5555'e ücretsiz kısa mesaj göndererek öğrenebilirsiniz. Bu servis internet kullanımları için 2 saat öncesinin bilgilerini içerir.
İptal etmek için IPTAL 4.5G 30GB yazıp 5555'e ücretsiz kısa mesaj gönderebilirsiniz. İptal etmeniz durumunda kalan kullanım haklarınızı geçerlilik süresi sonuna kadar kullanabilirsiniz.
Kampanyanın geçerli olduğu süre içerisinde hat iptali yapan, hattın iptal edilmesine sebebiyet veren, numarasını diğer operatörlere taşıyan ya da kampanya kapsamı dışındaki bir tarifeye geçiş yapan müşterilerimiz kampanyadan yararlanmaya devam edemeyecektir.
BİMcell, POCELL,Kontrolü SEÇ Tarifeleri, Kontrollü Esnaf ve Esnaf Dostu Tarifeleri, data tarifelerinde olan faturalı müşterilerimiz ilgili kampanyaya kayıt olamaz.
Kampanya kapsamında sunulan faydaların sona ermesinin ardından, ilgili hatta tanımlı başka paket ya da fayda yoksa mevcut tarifelerinin internet aşım kuralları geçerli olacaktır.