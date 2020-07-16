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    • Ekonomi
    • 16.07.2020 16:43
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    • 16.07.2020 16:43
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    Temmuz ayında ? ne kadar oldu? İşte güncel fiyat listesi

    Temmuz ayının ortalarında bulunduğumuz şu günlerde nda herhangi bir değişim yaşanıp yaşanmayacağı merak edilmeye başlandı. Bu ay içerisinde fiyatlara ÖTV zammı yapılıp yapılmayacağı, sigara kullanan kişiler tarafından yanıt bekleyen sorular arasında yer alıyor. Bu kapsamda son haftalarda en çok araştırılanlar arasında özellikle "?" sorusu bulunuyor. İşte merak edilen detaylar...

    Temmuz ayında sigaraya zam yapılacak mı?

    Sigara fiyatlarında bu ay içerisinde herhangi bir artış olup olmayacağı tiryakilerin gündemindeki yerini koruyor. Geçtiğimiz aylarda sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilere yüzde 17 artış yapılmıştı. Temmuz ayında sigaraya ÖTV zammı gelip gelmeyeceği bu kapsamda merak edilmeye başlandı. Peki, Temmuz ayında sigaraya zam yapılacak mı? Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Temmuz güncel fiyat listesi

    SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?

    Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

    GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

    2020 Temmuz itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde;

    JTI

    Winston Slender: 15 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

    Winston: 16 TL

    Camel Slender: 14,5 TL

    Camel Rework: 15 TL

    Camel: 15 TL

    Monte Carlo Slender: 14 TL

    Monte Carlo: 14,5 TL

    LD: 14 TL

    Philip Morris

    Marlboro Edge: 16 TL

    Marlboro Touch: 17 TL

    Marlboro: 18 TL

    Parliament: 18,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

    Muratti: 16 TL

    Muratti Blu: 15 TL

    Lark: 15 TL

    Chesterfield: 14,50 TL

    Chesterfield Mode: 14 TL

    L&M: 14,00 TL

    British American Tobacco

    Kent: 15 TL

    Kent D-Range: 15 TL

    Kent Swicth: 16 TL

    Kent N-Range: 18 TL

    Rothmans: 14 TL

    Viceroy: 14,50 TL

    Pall Mall: 14,50 TL

    Tekel 2000: 14 TL

    Tekel 2001: 14 TL

    Samsun: 14 TL
    Haberler Ekonomi Temmuz ayında sigaraya zam yapılacak mı? Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyat listesi
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