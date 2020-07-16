Sigara fiyatlarında bu ay içerisinde herhangi bir artış olup olmayacağı tiryakilerin gündemindeki yerini koruyor. Geçtiğimiz aylarda sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilere yüzde 17 artış yapılmıştı. Temmuz ayında sigaraya ÖTV zammı gelip gelmeyeceği bu kapsamda merak edilmeye başlandı. Peki, Temmuz ayında sigaraya zam yapılacak mı? Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Temmuz güncel fiyat listesi

SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?

Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.