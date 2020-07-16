Tarihin en yüksek verisi oldu! Emlak sektörüne faiz dopingi

Kredi faizlerindeki indirimler ve kampanyaların etkisiyle haziranda 101 bin 504 adede ulaşan ipotekli konut satış sayısı, tarihin en yüksek aylık verisi olarak kayıtlara geçti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmak için hayata geçirilen önlem ve teşvikler ile kamu bankalarının düşük oranlı kredileri başta olmak üzere sektörel kampanyalar ve normalleşme adımları, haziranda konut satışında rekorların görülmesini sağladı.

Haziranda bir önceki aya göre yüzde 449 yükselişle 101 bin 504 ipotekli konut satışı gerçekleşti. Bu rakam tarihin en yüksek aylık performansı olarak kayıtlara geçti.