60 ay ve üzeri devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran ise %25 azami katkı tutarı 28 bin 548 TL olacak.

Eğer evlenecek olan çiftlerin bu hesabı ortak açması durumu olursa da, devlet desteği 57 bin TL'ye kadar çıkacak. Peki konut hesabı açarak, geri ödemesiz hibe almak için başvuru şartları nedir? Hangi bankalar geri ödemesiz devlet destekli konut hesabı açar?

DEVLET DESTEKLİ GERİ ÖDEMESİZ HİBE İLE EV ALMAK İÇİN HANGİ BANKALARA BAŞVURMAK GEREKİR, ŞARTLAR NEDİR?

Belirli bir süre para biriktirerek devletin geri ödemesiz hibe konut parası kampanyasından faydalanmak için ilk şart kimlik bankası ile banka şubesine şahsen başvuru ile yapılmasıdır. Konut hesabı açmak için herhangi bir bankaya gidilebilir. Devlet destekli konut hesabı hemen hemen her bankada bulunuyor.