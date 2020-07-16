Emekli vatandaşlar zamlı maaşların ne zaman yatırılacağını merak etmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 5.75 zamlı maaşlarını haftaya almaya başlıyor. Emekliler, maaş alma günlerinde hesaplarında, net maaşlarının yüzde 5.75 artırılmış halini ve bu yeni maaş üzerinden hesaplanan aylığın yüzde 4'ü- 5'i oranındaki ek ödemeyi görebilecek. Peki, ne kadar emekli maaşı alırım? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
SSK'lılar tahsis numaralarının son rakamına göre 17-27 Temmuz, Bağ-Kur'lular 24-28 Temmuz tarihleri arasında yeni maaşlarını hesabında görecek. Emekliler, maaş alma günlerinde hesaplarında, net maaşlarının yüzde 5.75 artırılmış halini ve bu yeni maaş üzerinden hesaplanan aylığın yüzde 4'ü- 5'i oranındaki ek ödemeyi görebilecek.
Örneğin; maaşı 3 bin lira olan emekli, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 172 lira 50 kuruş üzerinden ek ödemesini cebine koyacak. Emeklinin hesabına 3 bin 120 lira yerine 3 bin 299 lira yatırılacak.
Esnaf emeklilerine en az bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılara ise 2 bin 233 lira verilecek.
Not: Maaş ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayanların ödemesi cuma, pazar gününe rastlayanların ödemesi pazartesi yapılıyor.