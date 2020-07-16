Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|2,49
|2,59
|-3,86
|Oyak Çimento
|8,99
|9,25
|-2,81
|Emlak Konut GMYO
|2,28
|2,34
|-2,56
|Özak GMYO
|4,79
|4,91
|-2,44
|Soda Sanayii
|7,07
|7,20
|-1,81
|Karsan Otomotiv
|3,32
|3,38
|-1,78
|Şişe Cam
|6,19
|6,29
|-1,59
|Trakya Cam
|4,57
|4,64
|-1,51
|MLP Sağlık
|20,70
|21,00
|-1,43
|Anadolu Cam
|5,45
|5,52
|-1,27
|Sabancı Holding
|9,40
|9,52
|-1,26
|Zorlu Enerji
|2,73
|2,76
|-1,09
|Aksigorta
|7,91
|7,99
|-1,00
|Bizim Mağazaları
|20,04
|20,22
|-0,89
|Ege Endüstri
|665,20
|670,60
|-0,81
|Akçansa
|13,76
|13,85
|-0,65
|Migros Ticaret
|41,64
|41,88
|-0,57
|Doğan Holding
|2,23
|2,24
|-0,45
|Alarko Holding
|5,66
|5,68
|-0,35
|Türk Telekom
|8,03
|8,05
|-0,25