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    • 16.07.2020 19:25
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    ? İşte BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,91 değer kazancıyla 'u 118.807,53 puandan tamamladı.Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Halk GMYO 2,49 2,59 -3,86
    Oyak Çimento 8,99 9,25 -2,81
    Emlak Konut GMYO 2,28 2,34 -2,56
    Özak GMYO 4,79 4,91 -2,44
    Soda Sanayii 7,07 7,20 -1,81
    Karsan Otomotiv 3,32 3,38 -1,78
    Şişe Cam 6,19 6,29 -1,59
    Trakya Cam 4,57 4,64 -1,51
    MLP Sağlık 20,70 21,00 -1,43
    Anadolu Cam 5,45 5,52 -1,27
    Sabancı Holding 9,40 9,52 -1,26
    Zorlu Enerji 2,73 2,76 -1,09
    Aksigorta 7,91 7,99 -1,00
    Bizim Mağazaları 20,04 20,22 -0,89
    Ege Endüstri 665,20 670,60 -0,81
    Akçansa 13,76 13,85 -0,65
    Migros Ticaret 41,64 41,88 -0,57
    Doğan Holding 2,23 2,24 -0,45
    Alarko Holding 5,66 5,68 -0,35
    Türk Telekom 8,03 8,05 -0,25

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