22 ayar bilezik, gram çeyrek altın fiyatları kapanış saatlerinde yüz binlerce kişi tarafında yoğun olarak araştırılıyor. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da kapanışta çeyrek altın 646 lira, Cumhuriyet altını 2.643 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise salı günkü kapanışa paralel 398,20 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı yeni güne düşüşle başladı. Altın piyasasında, en düşük 396 bin 800 lira, en yüksek 399 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 398 bin 550 liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, gram çeyrek altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yatay seyirle 398,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 646 lira, Cumhuriyet altını 2.643 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise salı günkü kapanışa paralel 398,20 liradan işlem gördü.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin azalmaya yüz tutması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisinde kullanılacak aşıya ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatı üzerinde etkili olduğunu söyledi.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizi toplantısı ve devamında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydeden analistler, ABD'de ise başta perakende satışlar ve haftalık işsizlik başvuruları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini söyledi.
ALTININ KİLOGRAMI 398 BİN 550 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 398 bin 550 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 396 bin 800 lira, en yüksek 399 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 398 bin 550 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 47 milyon 675 bin 942,52 lira, işlem miktarı ise 2.687,75 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 70 milyon 246 bin 429,93 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Standart Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.805,13 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.805,13 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,55 artışla 398 bin 550 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8402 lira, satışta 6,8676 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8476 lira, satışta 6,8751 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1425, sterlin/dolar paritesi 1,2597, dolar/yen paritesi de 107,12 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,20 artışla 43,81 dolardan işlem görüyor.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY
Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun günlük toplam üretim kısıntısının Ağustos ayında günde ortalama 7.7 milyon varile indirme kararıyla düşen petrol fiyatları ve 1,800 doların üzerinde tutunan altın fiyatları yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.34 düşüşle 43.49 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.22 düşüşle 41.03 dolar,
- altın yüzde 0.19 düşüşle 1,806.99 dolar,
- gümüş yüzde 0.46 düşüşle 19.33 dolar,
- bakır yüzde 1.62 düşüşle 6,394.50 dolar,
- platin yüzde 0.06 düşüşle 831.28 dolar,
- paladyum yüzde 1.80 artışla 2,014.33 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 399 liraya, çeyrek altın 658 liraya, Cumhuriyet altını da 2,617 liraya yükseldi.
PİYASALARDA GÜN SONU
Gün içinde en düşük 118.684,80, en yüksek 119.451,30 puanı gören BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,91 artışla 118.807,53 puandan tamamladı
Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 398 bin 550 liraya çıktı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.066,44 puan artarak 118.807,53 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 1.051,28 puan ve yüzde 0,89 değer kazanarak 118.792,38 puandan başladı. Gün içinde en düşük 118.684,80, en yüksek 119.451,30 puanı gören BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,91 artışla 118.807,53 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 2,50, sanayi endeksi yüzde 1,20, mali endeks yüzde 0,86 ve hizmetler endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 883,33 puan ve yüzde 0,66 yükselişle 134.808,27 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 21'i geriledi. Aselsan, Emlak Katılım GYO, Trabzonspor, Türk Hava Yolları ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.