22 ayar bilezik, gram çeyrek altın fiyatları kapanış saatlerinde yüz binlerce kişi tarafında yoğun olarak araştırılıyor. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da kapanışta çeyrek altın 646 lira, Cumhuriyet altını 2.643 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise salı günkü kapanışa paralel 398,20 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı yeni güne düşüşle başladı. Altın piyasasında, en düşük 396 bin 800 lira, en yüksek 399 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 398 bin 550 liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, gram çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?