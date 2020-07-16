İstanbul Kültür Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir, AK Parti'nin kanun teklifine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işten çıkarmayı her defasında en fazla 3 ay olmak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar yasaklayabileceğini bildirdi.

İstanbul Kültür Üniversitesinden yapılan açıklamada, 17 Nisan'da başlayan üç aylık işten çıkarma yasağının 17 Ağustos'a kadar uzatıldığı hatırlatılarak, AK Parti milletvekillerince TBMM'ye sunulan 10 maddelik kanun teklifinin kabul görmesi halinde işten çıkarma yasağının her defasında en fazla üçer aylık sürelerle Haziran 2021'e kadar uzatılabileceği belirtildi.