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    • Ekonomi
    • 16.07.2020 Gazete
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    kalkanı paketi 'ye sunuldu: Yeni elemanın primi devletten

    kalkanı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Kısa çalışma ödeneği yıl sonuna uzayabilecek. Yeni elemanın ve işine dönen işçinin primini devlet ödeyecek.



    İstihdam kalkanı paketi kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifle Cumhurbaşkanının kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi genişletiliyor.



    Özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.



    İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; kısa çalışma ödeneği alanlar için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemeyecek.

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