Çalışana destek teklifi Meclis’te

İşgücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması, Covid-19 gerekçesiyle iş akitlerinin feshedilmesini engelleyen uygulama ile kısa çalışma uygulamasının uzatılması, Soma'daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklifle, Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık'a kadar uzatma yetkisi genişletiliyor. Cumhurbaşkanı 31 Aralık tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek. Kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları işyerlerinde normal çalışma sürelerine dönülürse sigortalı ve işveren paylarının tamamı 3 ay süreyle İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak.