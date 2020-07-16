A101 16 Temmuz Perşembe aktüel kataloğunda yer alan ürünler bugün çeşitli indirimlerle marketlere geldi. Yeni ürünlerin fiyat listesi ve çeşitli indirimler haftanın ilk gününde firmanın internet sitesinde yayınlanmıştı. A101'de bu hafta özellikle HI-LEVEL 40" Full HD Android Smart Uydu Alıcılı LED TV, SEG SCM7101 A++ Çamaşır Makinesi, Samsung Galaxy A30s Cep Telefonu, Piranha Gaming Klavye, Piranha Gaming Kulaklık ve Piranha Stereo 1+1 Hoparlör fiyatlarıyla merak konusu oldu. İşte o ürünlerin listesi...

A101 16 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU