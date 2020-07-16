TOKİ'den en az 359 TL taksitle ev alma fırsatı: O illerde yüzlerce konut satışı yapılacak!

TOKİ'den en az 359 TL taksitle ev alma fırsatı sunuluyor. Her yıl yüz binlerce kişiyi konut sahibi yapan Toplu Konut İdaresi yeni projeleriyle dar ve orta gelirli vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Son olarak birçok ilde projeler başlatan kurumun son projesine dair detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Birbirinden farklı illerde 14 projenin de başvuru süreci devam ederken taksitler 359 TL'den başlıyor. İşte projeye dair merak edilenler...

RİZE MERKEZ HAMAMDERESİ

Rize Merkez Hamamderesi kentsel dönüşüm projesindeki 759 konut ve işyerinden 2'sinin satışı devam ediyor. Açık Satış Yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek işyerlerinin başvuruları, 01 Temmuz – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında banka şubelerinden kabul edilecek. Projede işyerlerinin metrekareleri 500 metrekareden başlıyor ve fiyatları ise 2 milyon 76 bin 700 TL'den başlangıç gösteriyor.