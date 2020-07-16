BİM kasiyer, depo operatörü ve taze gıda personeli alımı yapacak! İşte alım yapılacak iller

Türkiye'nin 81 ilinde binlerce şubesiyle müşterilerine hizmet BİM resmi internet sitesinde yeni işçi alımı ilanlarını açıkladı. Bu bağlamda ilanlar iş arayışı olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. BİM'e hangi illerde alım yapılacağı merak edilirken yayımlanan ilanlarda adaylar için alım yapılacak ilanlar paylaşıldı. BİM'de çalışmak isteyen vatandaşlar şimdi işçi alımı ilanları hakkında detayları öğrenmek istiyor. İşte alım yapılacak pozisyonlar ve iş ilanları

BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

BİM AÇIK İŞ POZİSYONLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BİM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞ POZİSYON ADI- ŞEHİR

Yenibosna / Bahçelievler Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)

Yenibosna/ Bahçelievler Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)

Beylikdüzü Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)