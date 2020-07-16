BİM kasiyer, depo operatörü ve taze gıda personeli alımı yapacak! İşte alım yapılacak iller

Türkiye'nin 81 ilinde binlerce şubesiyle müşterilerine hizmet BİM resmi internet sitesinde yeni işçi alımı ilanlarını açıkladı. Bu bağlamda ilanlar iş arayışı olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. BİM'e hangi illerde alım yapılacağı merak edilirken yayımlanan ilanlarda adaylar için alım yapılacak ilanlar paylaşıldı. BİM'de çalışmak isteyen vatandaşlar şimdi işçi alımı ilanları hakkında detayları öğrenmek istiyor. İşte alım yapılacak pozisyonlar ve iş ilanları
BİM PERSONEL ALIM İLANLARI
BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
BİM AÇIK İŞ POZİSYONLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞ POZİSYON ADI- ŞEHİR
Yenibosna / Bahçelievler Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Yenibosna/ Bahçelievler Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Beylikdüzü Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Beylikdüzü Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Reachtruck Operatörü İstanbul(Asya)
Esenyurt Depo Reachtruck Operatörü İstanbul(Avr.)
Kurtköy / Pendik Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)
Kurtköy / Pendik Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)
Başakşehir/Bahçeşehir Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Esenyurt Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Şerifali / Ümraniye Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)
Unlu Mamüller Personeli Bursa, İstanbul(Avr.), ...
Meyve-Sebze Personeli Bursa, İstanbul(Avr.), ...
Kozmetik Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
Et-Şarküteri Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
Kasa Reyon Personeli Bursa, İstanbul(Avr.), ...
Reklam Asistanı İstanbul(Asya)
Fatih Mah. / Küçükçekmece Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Fatih Mah. / Küçükçekmece Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
İstasyon / Tuzla Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)
İstasyon / Tuzla Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)
Nilüfer/ Bursa Bölge Kasa Reyon Personeli Bursa
Nilüfer / Bursa Bölge Taze Gıda Personeli Bursa
Maltepe Kasap Personeli İstanbul(Asya)
Çukurambar / Çankaya Bölge Kasa Reyon Personeli Ankara
Çukurambar / Çankaya Bölge Taze Gıda Personeli Ankara
Muhasebe Personeli (Engelli) İstanbul(Asya)
Altıntepsi / Bayrampaşa Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Altıntepsi / Bayrampaşa Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Esenyurt Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Başakşehir Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Başakşehir Bölge Kasa/Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Satış Elemanı Adana
Satın Alma Personeli Van
Satın Alma Asistanı İstanbul(Asya)
Silivri Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Silivri Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Çorlu Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ
Narin / Çerkezköy Bölge Taze Gıda Personeli Tekirdağ
Narin / Çerkezköy Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ
Altınova / Tekirdağ Taze Gıda Personeli Tekirdağ
Altınova / Tekirdağ Kasa Reyon Personeli Tekirdağ
Eyüp Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Perakende Satış Elemanı Adana,Mersin
Genel Başvuru (Nilüfer Bölge) Bursa
Genel Başvuru (Balıkesir Bölge) Balıkesir, Çanakkale, Manisa