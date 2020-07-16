ABD'ye her türlü kaygılarını gündeme getirmesini ve Türkiye'nin bu kaygıları gidermek için gerekli ortak çalışmaya hazır olduğunu söylediklerini kaydeden Demir, Rusya'nın de kendi S-400 sistemlerinin verilerine ilişkin kaygılarını dile getirdiğini ve Türkiye'nin bu sistemleri korumayı vaat ettiğini belirtti.

Demir, şunları kaydetti:

"Bilgi hırsızlığı veya adına her ne diyorsanız gelin oturup bunu konuşalım, F-35 veya diğer herhangi bir şeye yönelik risk veya bilgi sızıntısı konuları üzerine çalışalım dedik. Bunu defalarca teklif ettik. Onların (ABD'liler) yaklaşımı ise 'riski biliyoruz, bu konuda yüzde yüz eminiz, bu konuda ikna olmuşuz' şeklindedir. Ancak bizi ikna etmeye çalışmıyorlar. Buna ihtiyaç da duymuyorlar. Bizi ikna etmek için bizimle çalışmak da istemiyorlar."