COVID-19'a karşı yürütülen başarılı mücadelenin ardından sezonu açan turizmcilerin yüzünü Ukraynalılar güldürdü. Uçuşlar ay başında başlarken; rotayı Türkiye'deki 5 yıldızlı tesislere çeviren Ukraynalılar, lüks otellerde kişi başı 2 bin 500 euroya varan özel tarife fiyatlarla tatil yapıyor.
Ukraynalılar; Rixos Downtown Antalya'da 1 hafta tatile uçak dahil kişi başı 650 euro öderken, 5 günlük Titanic Deluxe Golf Belek seyahati için ise 750 euro veriyor. Kişi başı 2 bin 500 euroyu gözden çıkaran Ukraynalılar, Bodrum'daki Lujo'da (uçak dahil) ve Marmaris'teki D Maris Bay'da 1 hafta tatil yapabiliyor.
11 GÜNDE 18 BİN TATİLCİ
Coronavirüs salgını sonrası uluslararası uçuşların tekrar başlamasıyla 2 Temmuz-12 Temmuz tarihleri arasında Ukrayna-Antalya arası 96 uçuş gerçekleşti. 11 günde 18 bin 144 Ukraynalı turist Antalya'ya tatile geldi. Geçtiğimiz yıl 745 bin turist ile Antalya'da paket turlarda 3'üncü sırada olan Ukrayna, şu anda birinci sıraya çıkmış durumda.
Ukraynalılar her türlü tedbirin alındığı otellerde rahatça tatil yaptıklarını söylüyor.
RUSLAR'IN GÖZÜ BİZDE
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, uçuş yasağı ve Covid-19 tehlikesi bittiğinde en hızlı toparlanmanın, Rusya pazarında olacağını belirterek, "Çünkü Ruslar, Türkiye'yi çok seviyor. Sürekli arayıp soruyorlar" diye konuştu.
Ukraynalılar; Rixos Downtown Antalya'da 1 hafta tatile uçak dahil kişi başı 650 euro öderken, 5 günlük Titanic Deluxe Golf Belek seyahati için ise 750 euro veriyor. Kişi başı 2 bin 500 euroyu gözden çıkaran Ukraynalılar, Bodrum'daki Lujo'da (uçak dahil) ve Marmaris'teki D Maris Bay'da 1 hafta tatil yapabiliyor.
11 GÜNDE 18 BİN TATİLCİ
Coronavirüs salgını sonrası uluslararası uçuşların tekrar başlamasıyla 2 Temmuz-12 Temmuz tarihleri arasında Ukrayna-Antalya arası 96 uçuş gerçekleşti. 11 günde 18 bin 144 Ukraynalı turist Antalya'ya tatile geldi. Geçtiğimiz yıl 745 bin turist ile Antalya'da paket turlarda 3'üncü sırada olan Ukrayna, şu anda birinci sıraya çıkmış durumda.
Ukraynalılar her türlü tedbirin alındığı otellerde rahatça tatil yaptıklarını söylüyor.
RUSLAR'IN GÖZÜ BİZDE
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, uçuş yasağı ve Covid-19 tehlikesi bittiğinde en hızlı toparlanmanın, Rusya pazarında olacağını belirterek, "Çünkü Ruslar, Türkiye'yi çok seviyor. Sürekli arayıp soruyorlar" diye konuştu.