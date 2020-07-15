



"TOBB TTM Şikago", özel olarak seçilmiş pazar segmentlerinde katma değerli hizmetler sunan ve sistemin tüm bileşenlerinin tek çatı altında toplandığı bir platform özelliği taşıyacak. Merkez öncelikle makine ve teçhizat, oto yan sanayi, mobilya, plastik ve kimyasal ürünler, mermer, çimento ve diğer taşlar, tekstil ve hazır giyim, gıda, hızlı tüketim malları, demir ve çelik, hava taşıtları aksam ve parçaları, alüminyum sektörlerinde faaliyet gösterecek.







ÜRÜNLER TEK ÇATIDA

Milliyet'in haberine göre, Türk şirketlerinin ABD'deki şirket kurma, danışmanlık, ortak girişim oluşturma, ABD'nin toplumsal yapısını tanıtma gibi ihtiyaçlarını karşılayacak olan merkez, Türk ürünlerinin ABD pazarında tutunmasına yardım edecek. ABD ile ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara yükseltilmesi hedefi doğrultusunda faaliyet gösterecek olan merkez, ABD'nin Türkiye'den en çok ithal ettiği ürünlerin ilk kez tek çatı altında sunulmasını sağlayacak. Merkezde Türk işletmelere yönelik mali analiz, hedef pazar araştırması, tüketici eğilimleri gibi konularda da bilgi verilecek.

