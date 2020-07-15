Altın alacaklar dikkat: Altında beklenti yükseliş mi düşüş mü? Altın fiyatlarına darbe geldi! İşte uzman yorumları

22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem, altın yatırımcısı için önemli açıklamalarda da bulundu. Altına bir talebin olacağını ifade eden Faruk Erdem, düğün sezonunun açılmasıyla, altında özellikle iç piyasada bir yükseliş olacağını ifade etti. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerin hafifletilmesi ile ekonomilerdeki toparlanmanın öncü makroekonomik verilerde kendini göstermeye başladığını, bunun da küresel risk iştahını artırdığını söyledi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
"ALTINDA BİR YÜKSELİŞ OLABİLİR"
Faruk Erdem altın yatırımcısı için önemli açıklamalarda da bulundu. Altına bir talebin olacağını ifade eden Erdem, düğün sezonunun açılmasıyla, altında özellikle iç piyasada bir yükseliş olacağını ifade etti. Erdem yatırımcılar için kritik bir tavsiyede bulundu. Erdem, "Özellikle gram altında 370 liranın altı özellikle kademeli olarak alış zamanı" dedi. Altındaki alış-satış marjına dikkat çekere, altını günlük yatırım araçları arasında görülmemesini ifade ederek, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu vurguladı.
ALTIN ALINIR MI SATILIR MI? ALTIN FİYATI NE OLUR? - TIKLA ÖĞREN
ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?
Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da Zew Endeksi verileri ve ABD'de enflasyon rakamlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini kaydetti.
"ALTIN 1800 DOLAR SEVİYESİNDEN ÇOK DA UZAKLAŞMAK İSTEMİYOR"
İkinci dalga beklentisi, Londra ve New York'ta fiziki altın teslimatları ve ABD-Çin gerginliğiyle altınının ons tarafında 1818 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olduğunu belirten Memiş, "Altın 1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemiyor. Ben altın fiyatlarının bu hafta bir karar verme aşamasında olduğunu tahmin ediyorum. Özellikle altın ya aşağı yönlü kar satışları görülecek ya da yükseliş istediğini devam ettirecek" dedi.
"TEKNİK OLARAK 1760 DOLAR SEVİYESİNE KADAR GERİ ÇEKİLME BEKLİYORUM"
Bu iki kanaldaki sürecin dışardan gelen haber akışlarına bağlı olduğunun altını çizen Memiş, "Ben teknik olarak 1760 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyorum. Eğer 1800 dolar üzerinde kalıcı olmaya devam ederse yükselişler 1820-1827 dolar seviyesine kadar devam edebilir" dedi.
Bu haftaki kapanışın altın fiyatları için önemli olduğunu belirten Memiş, "Kar satışları gelme olasılığı da yüksek. Yükseliş trendinin sürme olasılığı da yüksek. Altın için karar verme aşaması" dedi.
Gram altın fiyatlarını değerlendiren Memiş, "Yükselişler bir miktar daha devam edebilir. 402-407-417 liralar gündeme gelebilir. Ons tarafında 1850 dolar seviyesine doğru bir yükseliş olması durumunda 417 lira seviyeleri gündeme gelebilir" dedi.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerin hafifletilmesi ile ekonomilerdeki toparlanmanın öncü makroekonomik verilerde kendini göstermeye başladığını, bunun da küresel risk iştahını artırdığını söyledi.
Öte yandan, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestoların 13. gününe girdiğini anımsatan analistler, Avrupa'nın farklı ülkelerinde de ırkçılık karşıtı protestoların düzenlendiğini aktardı.
Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu kaydederek, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlamentosunda yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek olarak öne çıktığını belirten analistler, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini söyledi.
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.