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    • Ekonomi
    • 28.06.2020 Gazete
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    Dersimiz nükleer

    2023 yılında ilk reaktörü devreye girecek olan 'nin ilk () Akkuyu'da Türk çalışan sayısının ve yerel katılımın artırılması amacıyla 'deki meslek liselerinin müfredatına "Nükleer ye Giriş Dersi" ekleniyor.

    Dersimiz nükleer enerji
    Gelecek nesillerin de söz sahibi olması için de eğitim faaliyetlerine hız verildi. 2023 yılında ilk reaktörü devreye girecek olan Türkiye'nin ilk Nükleer Güç Santrali (NGS) Akkuyu'da Türk çalışan sayısının ve yerel katılımın artırılması amacıyla 'deki meslek liselerinin müfredatına yeni bir ders ekleniyor. , , Akkuyu Nükleer A.Ş. ve ana yüklenici Titan 2 IC İçtaş İnşaat A.Ş. arasında imzalanan protokolle Mersin'in Gülnar, Silifke, Erdemli, Toroslar, ve Tarsus ilçelerinde belirlenen Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin elektrik ve elektronik teknolojileri, inşaat teknolojileri, metal teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme bölümlerinde "" okutulacak.

    BARIŞ ŞİMŞEK
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