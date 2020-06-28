Dersimiz nükleer enerji

Gelecek nesillerin enerjide söz sahibi olması için de eğitim faaliyetlerine hız verildi. 2023 yılında ilk reaktörü devreye girecek olan Türkiye'nin ilk Nükleer Güç Santrali (NGS) Akkuyu'da Türk çalışan sayısının ve yerel katılımın artırılması amacıyla Mersin'deki meslek liselerinin müfredatına yeni bir ders ekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Akkuyu Nükleer A.Ş. ve ana yüklenici Titan 2 IC İçtaş İnşaat A.Ş. arasında imzalanan protokolle Mersin'in Gülnar, Silifke, Erdemli, Toroslar, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde belirlenen Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin elektrik ve elektronik teknolojileri, inşaat teknolojileri, metal teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme bölümlerinde "Nükleer Enerjiye Giriş Dersi" okutulacak.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK