Devlet tam 40 bin TL'ye varan destek veriyor... İşte başvuru alma şartları ve detayları...

ÇEYİZ HESABINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

- 24 yaşını doldurmamış ve daha önce evlilik yapmamış Türk vatandaşı veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28'inci maddesi kapsamında olanlar,

- Evlilik tarihinden önce en az 3 yıl hesabına düzenli ödeme yapanlar,

- 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapıp evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde belgeleriyle başvuranlar Devlet Katkılı Çeyiz Hesabı'ndan yararlanabilecektir.

- Çekim hakkı, katılımcı tarafından dönem içerisinde en fazla 2 defa kullanılabilir. Çekim hakkının kullanılması halinde Çeyiz Hesabı'nda kalan bakiyenin, Çeyiz Hesabı'nın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekir. Asgari tutarların hesaplanmasında ilgili yıldaki asgari ödeme tutarları üzerinden, son çekim hakkının kullanıldığı ay hariç tüm aylar dikkate alınır. Evlilik amacıyla kullanılacak çekim hakkı ise bir defa kullanılır.

- Evlilik amacıyla çekim hakkının evlilik tarihinden önce kullanılması ve herhangi bir sebeple evliliğin gerçekleşmemesi durumunda, çekim tarihinden en geç üç ay içerisinde Evlendirme Daireleri'ne başvuru yapıldığını tevsik eden evrakın bir örneği ile birlikte çekim hakkının kullanıldığı Bankamıza başvurularak Çeyiz Hesabı statüsünün devamı talep edilebilir. Hesabın statüsünün devam edebilmesi için Çeyiz Hesabı'nın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamının hesaba yatırılması gereklidir. Yatırılması gereken tutar hesaplanırken katılımcının bu kapsamda ödeme yapmadığı aylar dikkate alınmaz. Katılımcı, azami olarak evlilik amacıyla çektiği tutarı ile başvuru tarihine kadar düzenli ödeme için gerekli asgari tutarlar toplamını hesaba yatırabilir. Yatırılan tutar üst sınır kapsamında değerlendirilmeyecektir.

- Düzenli ödemelerin aksatılması durumunda Devlet katkısı kazanma hakkı elde edilemeyecektir.

- Çeyiz Hesabı 18 yaşından büyükler adına açılabilmekte olup, 18 yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından Çeyiz Hesabı açılabilecektir.