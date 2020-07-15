



YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminin, Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da özgürlüğüne el uzatılmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğinin göstergesi olduğunu söyledi. 15 Temmuz'un milletin çok büyük emeklerle kazandığı demokrasiye şartlar ne olursa olsun sahip çıkacağının en somut kanıtı olarak tarihimize geçtiğinin altını çizen Özdemir, "Ülkemiz, ekonomik açıdan ne kadar sağlam temeller üzerine oturduğunu ve ekonomik bağlamda da özgürlüğünden taviz vermeyeceğini bir kez daha göstermiş oldu" diye konuştu.



DURAKSAMA LÜKSÜMÜZ YOK

Özel sektör temsilcileri olarak bu dönemde, yatırımlara aralıksız devam ederek ülkenin ve milletin arkasında olduklarını anlatan Nihat Özdemir, şöyle devam etti: "Limak Grubu olarak, hem yurt içi hem yurt dışı yatırımlarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Güçlü Türkiye vizyonuna gönülden bağlı bir şirket olarak bizler üzerimize düşen görevi yerine getirmeye, bu başarı hikayesinin devam etmesi ve Türkiye ekonomisini dünyada hak ettiği seviyelere getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizim gibi Türkiye için çalışan, üreten, istihdam sağlayan grupların, duraksama gibi bir lüksü yoktur, olmamalıdır. Bizlere düşen, kararlılıkla yatırımlarımıza devam etmektir."



MİLLİ İRADE HAKİM OLDU

TİM Başkanı İsmail Gülle 15 Temmuz dolayısıyla şu mesajı verdi: "Türk milleti darbelere karşı önceki yıllardan farklı olarak topyekün ortaya koyduğu iradesiyle dur demeyi başarmış, hıyanet içerisinde kirli planlar yapanlara bundan sonra da böyle bir teşebbüsü akıllarına bile getiremeyeceklerini, en vurucu şekilde göstermiştir. 15 Temmuz'da birlik olan iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları aracılığı ile ekonomi yönetimine daha etkin katılım başlamış, 'piyasa ekonomisi'ne dayalı zihinsel, kurumsal ve sektörel boyuttaki dönüşümü başarı ile hayata geçmeye başlamıştır. Bu da hem Türk toplumunun hem de dünyanın Türkiye algısını daha da güçlendirmiş ve ekonomik demokratikleşmesinin güçlendirdiği özgüveni, milli egemenlik, milli irade ve milli ekonominin korunması ve kollanması adına çok daha güçlü bir zemine taşımıştır. Dolayısı ile 16 Temmuz 2016 sabahı, Türkiye 'milli irade'nin tüm süreçlere hakim olduğu, bugün ve gelecekte içeriden ve dışarıdan kimsenin artık Türkiye'nin geleceğine, kaderine müdahale etmeye cesaret edemeyeceği bir döneme uyanmıştır."



DEMOKRASİ MÜCADELESİ İÇİNDEYİZ

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, mesajında şunları söyledi: "Dünyanın gözleri önünde yaşanan bu demokrasi katline, tüm dünyaya ders olacak nitelikteki cevabı, en mert ve yiğit şekliyle Türk Milleti vermiş, demokrasisine, vatanına ve devletine sahip çıkmanın tarihte eşine ender rastlanan bir örneğini canı pahasına sergilemiştir. FETÖ'nün hain emellerini boşa çıkaran bu azim, kararlılık ve vatan sevdası, bir daha böyle bir kalkışmaya bu topraklarda cesaret edilemeyeceğinin de en büyük teminatıdır. Dünyanın en yaygın ve etkin STK'sı olan MÜSİAD, her zaman ve her koşulda milli iradeden yana tavır alarak, ona yönelen her tehdidin karşısında tereddütsüz durmuştur. MÜSİAD olarak, demokrasinin, bir ülkenin can damarı olduğu bilincinden hareketle, geçmişte olduğu gibi bugün de her koşulda demokrasi mücadelesinin içinde yer alıyoruz."