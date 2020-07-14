15 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? Yarın İstanbul’da İETT, otobüsler, metrobüs bedava mı?

15 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? İstanbul'da yarın İETT otobüsler metrobüs bedava mı? İstanbul'da otobüslerin ücretsiz olup olmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Resmi ve dini bayramlarda birçok yerde toplu ulaşım ücretsiz oluyor. Bilindiği üzere İstanbul'da da bayramlarda ulaşım ücretsiz hale getiriliyor. Peki, 15 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? 15 Temmuz otobüsler metrobüs İETT bedava mı?

15 TEMMUZ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İBB 15 Temmuz için henüz resmi bir açıklama yapmasa da, 15 Temmuz 2020'da ulaşımın ücretsiz olduğu bilgisi 153'te anons ediliyor. 153'ten yapılan anonsta;

"15 Temmuz 2020'de İETT metro, metrobüs ve otobüs hatları cumartesi günü sefer tarifesi ile bapur hatları da pazar günü tarifesine göre yapılacaktır. 15 Temmuz Demokrası ve Milli Birlik Günü'nde ulaşım İstanbul'da ücretsiz olacaktır" dendi.