Mesleki Asgari Ücret Nedir?

Her sektörün asgari ücretlerinin belirlenmesi ve kolay iş zor iş gibi bir ücretlendirme yapılmasını ön gören çalışmada, çalışanlar iş yaptıkları sektör ve mesleke göre asgari ücretlerini alabilecekler. Örneğin inşaat işinde çalışan bir işçi ile masa başı bir işte çalışan kişi aynı asgari ücreti alamayacak.

Mesleklerini icra ederken daha çok zorlanan ve riske giren vatandaşlara daha iyi ücret verilmesinin yanı sıra kayıt dışı istihdamı azaltma ihtimali de büyük. Uygulama başlatılırsa günlük yevmiyeyle çalışan ve SGK kaydı bulunmayan çoğu vatandaş kayıt altına alınacak. Çünkü mesleklerin derecelendirilmesi ve kademeye göre yeni ücretler belirlenmesi gerekecek.