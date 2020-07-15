Gram Altın Türkiye'de altına yatırım aracı olarak yönelenlerin en çok ilgi gösterdiği ve birikim yaptığı altınlar arasın yerini alıyor. Altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 397,6 liradan tamamladı.Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışa paralel 397,6 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 645 lira, Cumhuriyet altını da 2.641 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.801 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, artan jeopolitik risklerin risk iştahını düşürdüğünü, bu durumun da altın ons fiyatını desteklediğini söyledi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Gram altın 395-405 bandından seyredecek
Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da Zew Endeksi verileri ve ABD'de enflasyon rakamlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini kaydetti.
Gram Altın fiyatı
Gram Altın Türkiye'de altına yatırım aracı olarak yönelenlerin en çok ilgi gösterdiği ve birikim yaptığı altınlar arasın yerini alıyor. ONS fiyatın fırlaması ile birlikte yükselişe geçen Gram Altın 14 Temmuz Salı günü 397,46 TL'den alış fiyatı belirlendi. Hareketin sürdüğü bu dönemde Kapalı Çarşı piyasasına göre 398,61 TL'den satış gördü.
Çeyrek Altın fiyatı
Çeyrek altın fiyatları da yine altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte rekor kırmaya devam ediyor. Türkiye'de özellikle düğün sezonunda takı aracı olarak ilgi gören Çeyrek Altına Kapalı Çarşı piyasasında 641,25 TL'san alış fiyatı belirlendi. 654,38 TL'den ise alıcı buldu.
"ALTIN 1800 DOLAR SEVİYESİNDEN ÇOK DA UZAKLAŞMAK İSTEMİYOR"
İkinci dalga beklentisi, Londra ve New York'ta fiziki altın teslimatları ve ABD-Çin gerginliğiyle altınının ons tarafında 1818 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olduğunu belirten Memiş, "Altın 1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemiyor. Ben altın fiyatlarının bu hafta bir karar verme aşamasında olduğunu tahmin ediyorum. Özellikle altın ya aşağı yönlü kar satışları görülecek ya da yükseliş istediğini devam ettirecek" dedi.
"TEKNİK OLARAK 1760 DOLAR SEVİYESİNE KADAR GERİ ÇEKİLME BEKLİYORUM"
Bu iki kanaldaki sürecin dışardan gelen haber akışlarına bağlı olduğunun altını çizen Memiş, "Ben teknik olarak 1760 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyorum. Eğer 1800 dolar üzerinde kalıcı olmaya devam ederse yükselişler 1820-1827 dolar seviyesine kadar devam edebilir" dedi.
Bu haftaki kapanışın altın fiyatları için önemli olduğunu belirten Memiş, "Kar satışları gelme olasılığı da yüksek. Yükseliş trendinin sürme olasılığı da yüksek. Altın için karar verme aşaması" dedi.
Gram altın fiyatlarını değerlendiren Memiş, "Yükselişler bir miktar daha devam edebilir. 402-407-417 liralar gündeme gelebilir. Ons tarafında 1850 dolar seviyesine doğru bir yükseliş olması durumunda 417 lira seviyeleri gündeme gelebilir" dedi.
"TEPE NOKTALARDAN ALIM YAPMAK RİSKLİ"
Özellikle tepe noktalardan alım yapmanın riskli olduğunu ifade eden Memiş, "Düşüşlerde 396 lira seviyesini destek olarak takip ediyoruz. Ons tarafında bir geri çekilme görürsek altının gram fiyatı tekrar 2 hafta önceki seviyesine 385-395 lira arasına yerleşebilir" dedi.
"DOLAR YUKARI GİDERSE ALTINDA GİDER"
Dolar tarafında bir kırılma haftası olabileceğinin altını çizen Memiş, "Bu hafta dolar kurundaki seyirde bir kırılma olabilir. Eğer trend yukarı yönlü kırılırsa altının gram fiyatı 402-407 lira arasına yerleşmek isteyebilir" dedi.
"KONUT ALIMI İÇİN ALTIN BOZDURUYORLAR"
Vatandaşların fiziki altın tarafında bozdurmayı tercih ettiğini açıklayan Memiş, "Zaten 1.5 aydır vatandaşlar yastık altı birikimlerini 1 Haziran'dan itibaren bozduruyorlar. Düşük faiz oranlarıyla konut alımı için yastık birikimlerinin direk çıkmasına neden oluyor" dedi.