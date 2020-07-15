Altındaki yükseliş bu haftada devam ederken vatandaş ve yatırımcı 'altını hangi fiyat aralığında bozmalıyım?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Katıldığı televizyon programında gram altınla ilgili önemli açıklamalar yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "İkinci dalga beklentisi, Londra ve New York'ta fiziki altın teslimatları ve ABD-Çin gerginliğiyle altınının ons tarafında 1818 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olduğunu belirten Memiş, "Altın 1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemiyor." dedi.