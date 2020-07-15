Her sektörün asgari ücretlerinin belirlenmesi ve kolay iş zor iş gibi bir ücretlendirme yapılmasını ön gören çalışamada, çalışanlar iş yaptıkları sektör ve mesleke göre asgari ücretlerini alabilecekler. Örneğin inşaat işinde çalışan bir işçi ile masa başı bir işte çalışan kişi aynı asgari ücreti alamayacak. Mesleklerini icra ederken daha çok zorlanan ve riske giren vatandaşlara daha iyi ücret verilmesinin yanı sıra kayıt dışı istihdamı azaltma ihtimali de büyük. Uygulama başlatılırsa günlük yevmiyeyle çalışan ve SGK kaydı bulunmayan çoğu vatandaş kayıt altına alınacak. Çünkü mesleklerin derecelendirilmesi ve kademeye göre yeni ücretler belirlenmesi gerekecek. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Mesleki Asgari Ücret Nedir?
Her sektörün asgari ücretlerinin belirlenmesi ve kolay iş zor iş gibi bir ücretlendirme yapılmasını ön gören çalışmada, çalışanlar iş yaptıkları sektör ve mesleke göre asgari ücretlerini alabilecekler. Örneğin inşaat işinde çalışan bir işçi ile masa başı bir işte çalışan kişi aynı asgari ücreti alamayacak.
Mesleklerini icra ederken daha çok zorlanan ve riske giren vatandaşlara daha iyi ücret verilmesinin yanı sıra kayıt dışı istihdamı azaltma ihtimali de büyük. Uygulama başlatılırsa günlük yevmiyeyle çalışan ve SGK kaydı bulunmayan çoğu vatandaş kayıt altına alınacak. Çünkü mesleklerin derecelendirilmesi ve kademeye göre yeni ücretler belirlenmesi gerekecek.
Hangi Meslek Kaç Para Asgari Ücret Alacak?
Uygulama hayata geçerse, özellikle inşaat sektörü çalışanları en fazla asgari ücreti alacak gibi görünüyor. İnşaatlarda çalışan bir işçinin günlük yevmiyesi 200 lira civarında bunun içerisinde yemek ve başka masraflarda yer alıyor. İnşaat sektöründe çalışan bir işçinin alması gereken asgari ücret aylık 4 bin 500 lirayı geçiyor.
Lokanta ve döner ustası gibi sektörlerde çalışan özellikle döner ustaları günlük 200 lira yevmiye alıyor. Mesleki asgari ücret uygulaması hayata geçerse günlük yevmiye alan bu kişiler hem ekonomide kayıt altına alınmış olacak, hem de SSK primleri ödenmiş olacak.
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.
ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT 2020 NE KADAR OLDU?
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET 2.943,00SGK PRİMİ% 14 412,02
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43
GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73
DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34
KESİNTİLER TOPLAMI 618,30
NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70