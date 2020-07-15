Nakdi maaş desteği sorgulama, ücretsiz izin parası alan vatandaşların gündemine yer almaya devam ediyor. Koronavirüsle mücadele döneminde ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara ödenen nakdi destek ücretleri Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nakdi destek ücretlerinin bir süre daha ödeneceğini duyurdu. Koronavirüsün olumsuz etkilerinden biri de çalışanlara iş hayatına oldu. Çok sayıda çalışan bu süreçte iş kaybı yaşarken, bir kısım ise ücretsiz izne ayrılmak durumda kaldı. Peki, ücretsiz izin parası ne zamana kadar uzatıldı? İşte, nakdi destek sorgulama ve ayrıntılar.
Koronavirüsle mücadele döneminde ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara ödenen nakdi destek ücretleri Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yatırıldı. Corona virüsü ekonomi çalışmaları kapsamında nakdi destek ödemeleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunmuştu. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan nakdi destek ödemelerinin 1 ay daha uzatıldığını söylemişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15 Mart sonrası ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara, günlük 39 lira 24 kuruş ödenen nakdi destek ücretleri 8-10 Temmuz'da bakanlık tarafından hesaplara yatırıldı. İşte, nakdi destek maaş sorgulama sayfası. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemelerinin, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz'da yapılacağı açıklanmıştı. İş akdi 15 Mart'tan sonra feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere 8 Temmuz'da ödeme yapıldı. İşverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlardan T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 6 ve 8 olanların ise nakdi ücret ödemeleri 10 Temmuz'da yapıldı.
Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT'ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.
ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ UZATILDI
Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan nakdi destek ödemelerinin 1 ay daha uzatıldığını söyledi.
Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresinin 1 ay daha uzattıklarını belirten Erdoğan, "Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek." diye konuştu.
NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NEDİR?
Koronavirüsün olumsuz etkilerinden biri de çalışanlara iş hayatına oldu. Çok sayıda çalışan bu süreçte iş kaybı yaşarken, bir kısım ise ücretsiz izne ayrılmak durumda kaldı. Bu nedenle vatandaşları maddi açıdan rahatlatmak için nakdi destek ücreti ödemeleri yapılıyor.
Ücretsiz maaş desteği ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçiler bu uygulamadan faydalanabiliyor.
Kısa çalışma ödeneğinde 450 gün prim ödeme ve son 60 gün çalışma şartı aranıyor. Ancak bu şartı karşılayamayan önemli bir kesim var. Bakan Selçuk karşılamama oranının yüzde 25 olduğunu açıkladı.
Nakdi ücret desteğinden 17 nisan 2020 tarihinde işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan kişiler yararlanıyor. Bunun dışında 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneği alamayan işçiler de bu destekten faydalanabilecek.