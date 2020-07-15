Nakdi maaş desteği sorgulama, ücretsiz izin parası alan vatandaşların gündemine yer almaya devam ediyor. Koronavirüsle mücadele döneminde ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara ödenen nakdi destek ücretleri Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nakdi destek ücretlerinin bir süre daha ödeneceğini duyurdu. Koronavirüsün olumsuz etkilerinden biri de çalışanlara iş hayatına oldu. Çok sayıda çalışan bu süreçte iş kaybı yaşarken, bir kısım ise ücretsiz izne ayrılmak durumda kaldı. Peki, ücretsiz izin parası ne zamana kadar uzatıldı? İşte, nakdi destek sorgulama ve ayrıntılar.

Koronavirüsle mücadele döneminde ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara ödenen nakdi destek ücretleri Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yatırıldı. Corona virüsü ekonomi çalışmaları kapsamında nakdi destek ödemeleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunmuştu. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan nakdi destek ödemelerinin 1 ay daha uzatıldığını söylemişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15 Mart sonrası ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara, günlük 39 lira 24 kuruş ödenen nakdi destek ücretleri 8-10 Temmuz'da bakanlık tarafından hesaplara yatırıldı. İşte, nakdi destek maaş sorgulama sayfası. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de