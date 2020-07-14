

2020 Denizbank havale ve EFT ücreti

Denizbank havale işlemlerini şubeden yapmak isterseniz 35 TL, Mobil bankacılık üzerinden yapmak için 2 TL, ATM şubelerinden yapmak için 7 TL ödemelisiniz. Denizbank EFT işlemlerini şubeden yapmanın bedeli 55 TL, İnternet bankacılığı üzerinden yapmanın bedeli ise 5,5 TL'dir.

2020 Garanti Bankası havale ve EFT ücreti



Garanti Bankası EFT işlemlerinde, işlem başına ödeme alır. Mobil bankacılık üzerinden yapılan işlemlerde işlem başına 2,5 TL işlem bedeli kesilir. İnternet üzerinden tanımlayacağınız işlemlerde işlem başına 1 TL kesinti yapılır. Şubeler üzerinden yapılan para transferlerinde 60 TL transfer ücreti kesilir.