15 Temmuz yarın bankalar PTT açık mı? 15 Temmuz bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz Çarşamba günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün dördüncü yıldönümü idrak edilecek. Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde önemli bir yer tutan 15 Temmuz tarihinde açık olan yerler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz bankalar PTT açık mı? İşte detaylar…

15 TEMMUZ BANKALAR PTT AÇIK MI?

15 Temmuz tarihi resmi tatil ilan edildi. Bu tarihte resmi ve özel kuruluşlar kapalı olacak. Bu nedenle bankalar ve PTT'ler de çalışmayacak.

EFT gibi işlemler 15 Temmuz Çarşamba günü yapılsa dahi 16 Temmuz Perşembe günü hesaplara geçmiş olacak.