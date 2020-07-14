15 Temmuz yarın bankalar PTT açık mı? 15 Temmuz bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz Çarşamba günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün dördüncü yıldönümü idrak edilecek. Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde önemli bir yer tutan 15 Temmuz tarihinde açık olan yerler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz bankalar PTT açık mı? İşte detaylar…
15 TEMMUZ BANKALAR PTT AÇIK MI?
15 Temmuz tarihi resmi tatil ilan edildi. Bu tarihte resmi ve özel kuruluşlar kapalı olacak. Bu nedenle bankalar ve PTT'ler de çalışmayacak.
EFT gibi işlemler 15 Temmuz Çarşamba günü yapılsa dahi 16 Temmuz Perşembe günü hesaplara geçmiş olacak.
15 TEMMUZ ECZANELER AÇIK MI?
15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle eczaneler kaplı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler açık olacak.
15 TEMMUZ'DA NERELER KAPALI OLACAK?
Resmi tatil olması nedeniyle bankalar da kapalı olacak. İşte TBMM'de 15 Temmuz'un resmi tatil ilan edildiği karar şu şekilde yer alıyor;
MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı "Kazan İlçesi"nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."