Türk savunma sanayisi şirketleri "sanayinin en büyükleri" araştırmasına damga vurdu!

Bu yıl ilk 100'e girmeyi başaran bir diğer savunma sanayisi şirketi de TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) oldu. Üretimden satışta 2 milyar 174 milyon 890 bin 126 lirayı yakalayan şirket 21 sıra yükselerek 94'üncü basamağa çıktı.