Brent petrol fiyatları güne düşüşle başladı

Ayrıca ABD ile Çin arasındaki gerginlik küresel ekonomiyi ve petrol talebine ilişkin beklentileri olumsuz etkiliyor.

Çin, Cumhuriyetçi senatörler Marco Rubio ve Ted Cruz'un da aralarında bulunduğu 4 Amerikalı yetkiliye, Çin Komünist Partisinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlar ve diğer Müslümanlara yönelik politikalarını eleştirmeleri nedeniyle ülkeye giriş yasağı getirildiğini açıkladı.

Arz tarafında ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin bugün ve yarın düzenleyeceği teknik komite toplantısı öne çıkıyor.

Toplantıda, OPEC+ adıyla bilinen grubun günlük ham petrol üretim kesintisini 9,7 milyon varilden 7,7 milyon varile indirmesi ele alınacak.

Brent petrolde teknik olarak 42,37 ile 42,44 dolar aralığının direnç, 42,17 ile 42,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.