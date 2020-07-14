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    • Ekonomi
    • 14.07.2020 18:13
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    • 14.07.2020 18:13
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    olacak? ? İşte 14 Temmuz güncel fiyat listesi

    olacak sorusunun yanıtı Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Geçtiğimiz aylarda sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilere yüzde 17 artış yapılmıştı. Temmuz ayında sigaraya ÖTV zammı gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Peki, ne kadar olacak? ? İşte 14 Temmuz güncel fiyat listesi

    Sigara fiyatları ne kadar olacak?

    Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merakla sorgulanıyor. Temmuz ayında sigaraya ÖTV zammı yapılıp yapılmayacağı sigara kullanan kişiler tarafından merakla araştırılıyor. Bu kapsamda en çok araştırılanlar arasında "Sigara fiyatları ne kadar olacak?" sorusu yer alıyor. Peki, sigaraya zam yapıldı mı? İşte merak edilenler...

    SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?

    Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

    GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

    2020 Haziran itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekildeydi:

    JTI

    Winston Slender: 15 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

    Winston: 16 TL

    Camel Slender: 14,5 TL

    Camel Rework: 15 TL

    Camel: 15 TL

    Monte Carlo Slender: 14 TL

    Monte Carlo: 14,5 TL

    LD: 14 TL

    Philip Morris

    Marlboro Edge: 16 TL

    Marlboro Touch: 17 TL

    Marlboro: 18 TL

    Parliament: 18,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

    Muratti: 16 TL

    Muratti Blu: 15 TL

    Lark: 15 TL

    Chesterfield: 14,50 TL

    Chesterfield Mode: 14 TL

    L&M: 14,00 TL

    British American Tobacco

    Kent: 15 TL

    Kent D-Range: 15 TL

    Kent Swicth: 16 TL

    Kent N-Range: 18 TL

    Rothmans: 14 TL

    Viceroy: 14,50 TL

    Pall Mall: 14,50 TL

    Tekel 2000: 14 TL

    Tekel 2001: 14 TL

    Samsun: 14 TL
    Haberler Ekonomi Sigara fiyatları ne kadar olacak? Sigaraya zam yapıldı mı? İşte 14 Temmuz güncel fiyat listesi
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