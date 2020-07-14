Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merakla sorgulanıyor. Temmuz ayında sigaraya ÖTV zammı yapılıp yapılmayacağı sigara kullanan kişiler tarafından merakla araştırılıyor. Bu kapsamda en çok araştırılanlar arasında "Sigara fiyatları ne kadar olacak?" sorusu yer alıyor. Peki, sigaraya zam yapıldı mı? İşte merak edilenler...

SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?

Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.