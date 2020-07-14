Son dakika: Talimatını Başkan Erdoğan vermişti! Yarı fiyatına çiftçilere verilecek

4 YIL ÖDEMESİZ 10 EŞİT TAKSİT

Bakan Pakdemirli, bu yıla ilişkin kiralama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, tespit edilen bedel karşılığı 4 yıl ödemesiz 10 yılda 10 eşit taksitte faizsiz olarak ödendiğini anımsattı. Bakan Pakdemirli, "Örnek yazlık ekiliş için hazine arazisi tahsisi genç çiftçi olması (18-40) olması, ürün yetiştiriciliği kurslarından belge almış olması, üretici örgütleri, taşınmazın bulunduğu köyde ikamet etmesi ve taşınmaza komşu tarlasının bulunması, hububat, baklagil, yağlı tohumlu bitkiler, yem bitkisi yetiştirecek olması, organik ve iyi tarım, sözleşmeli tarım yapanlar arasından puanlamaya göre yapılıyor" dedi. Bu kapsamda yaklaşık 41.7 milyon metrekare Hazine arazisi kiraya verilecek. Süs bitkileri, aromatik bitkiler, ağaçlandırma çalışmaları ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi adına araziler uygun kira bedelleri ile kiraya verilecektir. Bitki yetiştiriciliği için 12.7 milyon metre kare, hayvan yetiştiriciliği için ise 29 milyon metre kare yer kiralanacak.