Çarklar hızlanıyor! Sanayi üretim endeksi Mayıs’ta yüzde 17.4 arttı





Türkiye'nin dünyayı sarsan pandemi krizinden en hızlı çıkacak ülkeler arasında yer alacağına ilişkin sinyaller her geçen gün güçleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan Mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi ve toplam ciro endeksleri, ekonomide V şeklinde toparlanmanın başladığını ortaya koydu.

Nisan'da aylık bazda yüzde 30.2 daralan sanayi üretim endeksi, Mayıs'ta yüzde 17.4 ile aylık bazda tarihinin en güçlü artışına imza attı. Türkiye, Mayıs ayı sanayi üretiminde aylık bazda yüzde 17.4'lük artış performansıyla İtalya ve Fransa'nın ardından 3'üncü oldu.