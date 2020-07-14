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    • Ekonomi
    • 14.07.2020 13:09
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    • 14.07.2020 13:25
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    ye müjdeyi verdi: 122.5 milyon lira avansı bugün hesaplara yatırıyoruz

    Son dakika haberine göre , ağustos ayında yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedeli ödemesini bugün pancar sinin hesabına yatıracaklarını belirtti.

    Çiftçiye müjdeyi verdi: 122.5 milyon lira avansı bugün hesaplara yatırıyoruz
    'ın Twitter hesabından yaptığı açıklaması şöyle:

    "Bayram öncesi üreten ellerin YANINDAYIZ! 600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. BUGÜN de Ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun"



    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak çiftçiye müjdeyi verdi: 122.5 milyon lira avansı bugün hesaplara yatırıyoruz
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