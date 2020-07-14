Geri sayım sürüyor! Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İkramiyede artış olacak mı?

Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Yılın ilk bayram ikramiyesini geçtiğimiz aylarda alan milyonlarca vatandaş ikinci ikramiyelerin ne zaman hesaplarda olacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Dul ve yetimler de, bu ay aylık bağlananlar da yararlanacak. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İkramiyede artış olacak mı? İşte Kurban Bayramı ikramiyeleri ile ilgili detaylar

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı ikramiyesinde ödeme takvimi belli oldu, gözler detaylara çevrildi. Ödemeler 17-29 Temmuz'da yapılacak. Dul ve yetimler de, bu ay aylık bağlananlar da yararlanacak.