Geri sayım sürüyor! Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İkramiyede artış olacak mı?

Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Yılın ilk bayram ikramiyesini geçtiğimiz aylarda alan milyonlarca vatandaş ikinci ikramiyelerin ne zaman hesaplarda olacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Dul ve yetimler de, bu ay aylık bağlananlar da yararlanacak. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İkramiyede artış olacak mı? İşte Kurban Bayramı ikramiyeleri ile ilgili detaylar
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı ikramiyesinde ödeme takvimi belli oldu, gözler detaylara çevrildi. Ödemeler 17-29 Temmuz'da yapılacak. Dul ve yetimler de, bu ay aylık bağlananlar da yararlanacak.
KİMLER YARARLANACAK?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
NE KADAR ÖDENECEK?
Emekliler 1.000'er lira alacak. Diğer kesimlere ise hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.
2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?
2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.
KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?
İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.
YENİ EMEKLİLER DE ALABİLECEK Mİ?
Yaşlılık, ölüm, iş göremezlik aylığı bu ay bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.
BAŞVURU GEREKİYOR MU?
Hayır, SGK ödemeyi başvuru gerekmeksizin yapıyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ZAMAN İKRAMİYE ALACAK?
SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hem yüzde 5.75 zamlı aylıklarını hem de bayram ikramiyelerini alacak.
MEMUR EMEKLİLERİNE ÖDEME NE ZAMAN?
Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alanlara ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.
MEMUR EMEKLİLERİ BU TARİHTE SADECE İKRAMİYE Mİ ALACAK?
İkramiye ile birlikte Temmuz ayı zam farkı ve Ağustos aylıkları da ödenecek. Memur emeklileri bu ayın başında maaşını zamsız olarak almıştı. Bu da 28-29 Temmuz'da ödenecek. Ayrıca Ağustos aylıklarının ödeme tarihi Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekildi.
TUTAR ARTACAK MI?
İkramiye tutarı yasa kapsamında 1.000 lira olarak belirlendi.