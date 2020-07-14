Evde bakım maaşı alana bayram ikramiyesi verilecek mi? Evde bakım maaşı ne kadar?

Evde bakım maaşı alana bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önceki senelere bakıldığında Evde bakım maaşı alanlara 1000TL bayram ikramiyesi verilmemişti. Peki evde bakım maaşı ne kadar? Hesaplara yatıp yatmadığı nasıl sorgulanıyor? İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın tanıdığı bu hizmete dair merak edilenler…
TEMMUZ AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
E devlet sistemi veya SMS aracılığı ile yatıp yatmadığı sorgulanabilen Evde bakım maaşı ödemeleri Hatay, Tokat, Bolu,Edirne,Diyarbakır,Kırklareli,İzmir,Karabük,Kayseri,Antalya,Zonguldak,Bilecik,Konya, Ankara, Denizli, Afyonkarahisar illerine yattı…
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış oldu. 2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi. Enflasyon oranın açıklanmasıyla evde bakım parası 1.544.00 TL oldu.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.