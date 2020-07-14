ÖTV indirimi konusunda araştırmalar da sürüyor. Yıl sonunda ÖTV indirimi gelir mi, ikinci el araçlarda fiyatlar düşer mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem yanıtladı...
Son günlerde özellikle internet ortamında ve sosyal medyada en çok merak edilen konu ÖTV indiriminin yapılıp yapılmayacağı noktasında yoğunlaştı. Bilindiği gibi sıfır otomobillerden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) adı altında vergi alınıyor. Bu verginin indirileceği yolunda çok sayıda söylentide ortaya atılıyor. Ancak gerek maliye kaynakları ve gerekse otomobil sektörünün yetkilileri bunu doğrulamıyor. Şu anda otomobilde bir ÖTV indirimi söz konusu değil. Bu konuda bir beklenti içine girmemek lazım. Çünkü ÖTV indirimi var diye diye eğer ihtiyacınızı ertelerseniz bu kez de yüksek fiyatlar sebebiyle zarara uğrarsınız. Kamu bankalarının sunduğu düşük faiz ortamından faydalanmak gerekiyor.
GÜNCEL ÖTV İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Bütün bunlara rağmen bazı vatandaşlar ÖTV indiriminden yararlanarak otomobil sahibi olabilirler. Peki kimler ÖTV indirimi ile araba alabiliyor isterseniz o konuda bazı bilgiler verelim.
RAPOR ORANI YÜZDE DOKSAN VE ÜZERİ OLAN ENGELLİLER
Engelli raporuyla araç alımında, raporunda engelinin % 90 ve üzeri olduğu belirtilenler ÖTV indiriminden tamamen, yani sıfır ÖTV ile yararlanabiliyorlar. Durumu araç kullanmaya uygun olan bireyler satın aldıkları aracı kendileri kullanabiliyor, olmayanlar ise en fazla ikinci dereceye kadar ( anne, baba, çocuk, kardeş, torun, büyükbaba, büyükanne) akrabalarına veya özel şoförlerine kullandırabiliyorlar.
ÖZEL APARAT İLE ARAÇ KULLANABİLEN ENGELLİLER
Engellilik dereceleri %90 dan az olan malul ve engelliler, bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten "Motorlu Araç Tescil Belgesi"nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile "Araçlar İçin Teknik Belge" ve "Proje Raporu"nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri halinde istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.