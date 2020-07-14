Son günlerde özellikle internet ortamında ve sosyal medyada en çok merak edilen konu ÖTV indiriminin yapılıp yapılmayacağı noktasında yoğunlaştı. Bilindiği gibi sıfır otomobillerden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) adı altında vergi alınıyor. Bu verginin indirileceği yolunda çok sayıda söylentide ortaya atılıyor. Ancak gerek maliye kaynakları ve gerekse otomobil sektörünün yetkilileri bunu doğrulamıyor. Şu anda otomobilde bir ÖTV indirimi söz konusu değil. Bu konuda bir beklenti içine girmemek lazım. Çünkü ÖTV indirimi var diye diye eğer ihtiyacınızı ertelerseniz bu kez de yüksek fiyatlar sebebiyle zarara uğrarsınız. Kamu bankalarının sunduğu düşük faiz ortamından faydalanmak gerekiyor.