Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır?

Öncelikle herhangi bir Ziraat Bankası şubesine ÇKS ve işletme tescil belgeniz ile gitmeniz gerekir.

Bankada Zirai/Tarımsal krediler departmanına için sıra alınır.

Sıranız geldiği zaman kullanmak istediğiniz hayvan kredisinin türünü ilgili görevliye bildirin.

Kimlik belgeniz üzerinden yapılan kredi notunuzu sorgulaması sonrasında, kullanmak istediğiniz kredi miktarı sorulur.

Görevli ipotek edeceğiniz tarla/ev/arsa/hayvanın ne olduğunu size soracaktır. Bunu memura belirtin.

Bundan sonra ipotek edilecek olan taşınır/taşınmaz ekspertiz sürecine alınır.

Bilirkişiden ipotek edilecek taşınır ya da taşınmaz için onay alınırsa sıra kefiller ile sizin, sözleşmeleri imzalama aşamanıza gelinir.

İmzalar atıldığı zaman en kısa sürede (tahminden 5 iş gününde) Ziraat Bankası hayvan kredisini almış olursunuz.

Türkiye İş Bankası Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır?

Hayvancılık kredisi veren bankalar listesinde bulunan Türkiye İş Bankası çiftçilere canlı hayvan alımları için kredi imkanı sunan bankalardan biridir. Türkiye İş Bankası'ndan büyükbaş, süt ve besi hayvancılığının yanı sıra tavukçuluk ve arıcılık için de kredi alabilirsiniz. Bahsettiğimiz farklı hayvancılık dalları için Türkiye İş Bankası'nın koşulları ise şöyle:

Büyükbaş Süt Hayvancılığı İşletme Kredisi: 24 ay vadeli olarak yalnızca işletme sahiplerine verilen kredidir. Geri ödeme taksit vadeleri esnektir. Bu kredi ile işletmenizin ihtiyacı olan ekipmanları alabilirsiniz.